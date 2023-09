A alfinetada de Tarcísio de Freitas em Eduardo Paes: ‘Vai nos castigar’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tarcísio de Freitas esteve na noite deste domingo, 10, no último dia de The Town. O governador de São Paulo falou com a coluna a respeito do sucesso do evento para o turismo na cidade e aproveitou para dar uma alfinetada no Rio de Janeiro, que sedia o Rock in Rio. Em tom de brincadeira, ele comentou sobre a histórica rixa entre Rio e São Paulo. “A gente fica muito feliz porque [o festival] coloca São Paulo no roteiro dos grandes eventos, a gente está vendo aí a grande ocupação da rede hoteleira, uma fortíssima geração de emprego e a cidade de São Paulo só cresce nesse grande evento. Se eu falar isso o Eduardo Paes [prefeito do Rio] vai nos castigar, mas cá para nós, eu acho que a gente fez o melhor. Ele está sempre convidado, a gente sempre está sempre aberto para o Eduardo”.

Sobre a delação que Mauro Cid fará a respeito da polêmica das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio preferiu sair pela tangente. “Eu não faço a menor ideia”.

