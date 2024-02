A alfinetada de rapper ao explicar ausência de Justin Bieber no Super Bowl

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Justin Bieber poderia ter subido ao palco do Super Bowl para se apresentar ao lado de Usher no domingo, 11. De acordo com o rapper Lil’Jon, que se apresentou no show, são verdade os rumores de que o cantor canadense recusou o convite. “Queríamos colocar Justin no show, então tivemos a ideia de fazer uma versão do show com Justin nele. Mas acho que Justin simplesmente não estava pronto para ter muitos ensaios, muita responsabilidade, muito tempo e muitos olhares. Não sei se ele estava pronto para fazer tudo isso, sabe?”, alfinetou Lil’Jon ao TMZ.

Os fãs de Justin acreditavam que o cantor apareceria no palco durante o show, já que ele foi flagrado chegando em Las Vegas, onde aconteceu o evento. Porém, apenas compareceu ao jogo e assistiu à partida com a mulher Hailey, sua amiga Kendall Jenner e algumas outras estrelas.