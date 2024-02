A ajuda financeira de Neymar e família para Daniel Alves

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro nesta quinta-feira, 22. Ele terá liberdade vigiada por cinco anos depois de cumprir pena em regime fechado, e está proibido de se aproximar da casa ou do local de trabalho da vítima. Durante o julgamento, ficou estabelecido um “atenuante de reparação de dano causado”. O valor de 900 mil reais (150 mil euros), destinado a denunciante por danos morais e lesões causadas, foram pagos pelo ex-jogador com a ajuda de Neymar e de sua família. A quantia ajudou a atenuar sua pena na condenação por estupro, segundo o UOL. Além disso, Neymar e sua família cederam Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas de Neymar pai para ajudar no caso de Daniel. A defesa do ex-atleta ainda pode recorrer à decisão no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) e no Supremo Tribunal da Espanha. Enquanto isso, Daniel permanecerá preso.