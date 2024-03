A ajuda da família de Neymar para pagar fiança de Daniel Alves

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniel Alves vai recorrer ao pai de Neymar para pagar a fiança de 1 milhão de euros (5,4 milhões de reais) para ser libertado da prisão, de acordo com informações do jornal espanhol La Vanguardia. Na manhã desta quarta-feira, 20, o Tribunal de Barcelona concedeu liberdade provisória para o brasileiro. O jogador foi condenado, em fevereiro, a quatro anos e seis meses de prisão por estupro de uma mulher dentro do banheiro de uma boate na Espanha. A família de Neymar já havia ajudado Daniel com o pagamento da indenização à vítima do caso. O valor pago foi de 150 mil euros (900 mil reais), que reduziu a pena do jogador. O brasileiro só deve deixar o presídio na quinta-feira, 21. Ele deverá ficar sem os passaportes, espanhol e brasileiro, e está proibido de sair da Espanha, além de precisar marcar presença semanalmente ao tribunal. Assessoria de Neymar e seu pai não quis comentar sobre o assunto. Segundo o jornal catalão El Periodico, pessoas ligadas a Daniel Alves afirmam que a defesa não esperava uma quantia tão alta para a fiança. Por esta razão, os advogados estariam recorrendo a familiares e amigos. A advogada da vítima, por sua vez, disse estar “surpresa e indignada” com a decisão da Justiça. Para ela, “está sendo feita justiça para os ricos”.