VEJA passa a integrar o Comprova, projeto contra desinformação e fake news

VEJA passa a integrar a partir desta semana o Projeto Comprova, uma iniciativa que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros liderados pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo).

O objetivo do projeto é identificar e enfraquecer as sofisticadas técnicas de manipulação e disseminação de conteúdo enganoso compartilhadas em sites, aplicativos de mensagens e redes sociais, principalmente neste ano de eleições nacionais.

O Comprova foi idealizado e desenvolvido pela First Draft — organização internacional fundada em 2015 para combater a desinformação –, com a colaboração de Abraji, Projor, Google News Initiative e Meta Journalism Project. Entre os veículos parceiros no projeto estão os jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense, emissoras de TV como SBT, Band e CNN Brasil e portais de internet como UOL e Nexo.

Os jornalistas dos veículos participantes atuam para investigar — de maneira precisa e responsável – declarações, especulações e rumores que estejam ganhando fôlego e projeção na internet. Os profissionais do Comprova contextualizam e esclarecem informações que podem ser consideradas enganosas ou deturpadas e produzem textos com o objetivo de minimizar o alcance e o impacto de mentiras comprovadas e deliberadas que tenham relação com políticas públicas no âmbito federal e com o processo eleitoral e as eleições presidenciais.

Nenhum relato será publicado sem que pelo menos três redações parceiras concordem com os passos de verificação seguidos, as conclusões obtidas e a veracidade geral do texto. A seleção de textos, vídeos, imagens e gráficos com conteúdo suspeito que circulam na internet será feita com base no alcance e no engajamento que obtiverem essas publicações.

A produção do Comprova será revisada por um Conselho Editorial, que identificará qualquer padrão enviesado não intencional. O conselho é formado por representantes sênior dos veículos de comunicação parceiros e é renovado mensalmente.

Toda reportagem mostrará claramente como o rumor, declaração ou conteúdo foi selecionado (com base na evidência de que pode ser muito disseminado e na relevância para o interesse público). Também explicará os passos seguidos durante a investigação, incluindo links para fontes quando for seguro e apropriado.

O projeto também se esforçará, em tempo integral, a não estimular rumores ou informações falsas. Não publicará links para conteúdo problemático nem dará legitimidade a informações que circulam por comunidades pequenas e de nicho.

ETIQUETAS

O Comprova usa etiquetas para reforçar as conclusões de suas verificações:

Enganoso

Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Falso

Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Sátira

Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

Comprovado

Fato verdadeiro; evento confirmado; localização comprovada; ou conteúdo original publicado sem edição.