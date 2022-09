Os números do mês decisivo

Faltando menos de um mês para as eleições, as empresas Ipec (antigo Ibope), Datafolha, Genial/Quaest e PoderData vão divulgar pesquisas todas as semanas. O Ipec será sempre divulgado nas segundas-feiras no Jornal Nacional. Genial/Quaest e PoderData nas quartas. O Datafolha será divulgado nas quintas-feiras, exceto nesta semana que em função das manifestações do Sete de Setembro será anunciado no final da tarde de sexta-feira.

No primeiro mês de campanha, as pesquisas mostraram algumas tendências:

· Lula da Silva (PT) segue líder, mas parece ter alcançado o seu teto e agora oscila para baixo. As possibilidades de vitória no primeiro turno diminuíram. A tática petista de jogar parado parou de funcionar.

· Jair Bolsonaro (PL) tem subido menos do que até seus adversários esperavam. A aprovação ao governo, no entanto, vem crescendo de forma gradual e historicamente este movimento antecipa um aumento nos índices do candidato.

· Ciro Gomes (PDT) mostrou resiliência do seu eleitorado, mesmo sob a pressão do voto útil no primeiro turno. O bom desempenho no Jornal Nacional e no debate da Band aumentaram a certeza dos eleitores em votar nele

· Simone Tebet (MDB) foi a candidata que mais se beneficiou da exposição na TV. Tende a crescer, especialmente no estado de São Paulo, onde o sentimento nem-Bolsonaro-nem-Lula é o mais forte do país.

As manifestações do Sete de Setembro serão o ponto de virada neste último mês do primeiro turno. Se elas repetirem o tom pró-intervenção no STF do ano passado, pode haver um efeito rebote para tentar derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Se forem grandes, mas pacíficas vão impulsionar Bolsonaro e manter o segundo turno em aberto. Se fracassarem, bolsonaristas menos radicais vão se deslocar para Simone Tebet e, sem a ameaça visível de um golpe militar, alguns lulistas podem se encaminhar para Ciro Gomes.