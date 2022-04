O feel bad factor

Embora com diferenças nos ritmos, as pesquisas têm mostrado um quadro similar: Lula chegou ao teto histórico do PT desde 2006 oscilado acima de 40% das intenções de voto; Bolsonaro vem crescendo acima dos 30%, ganhando todos os votos que antes eram de Sergio Moro. No segundo turno, a diferença entre os dois também se reduziu – caindo a 5 pontos percentuais no PoderData, 10 pp no Ipespe e 11 no Ideia. Em todas as pesquisas, a avaliação do governo Bolsonaro vem despiorando, ou seja, a reprovação está caindo.

Olhando apenas a evolução desses números e a capacidade do campo lulista de tropeçar nas próprias pernas nas últimas semanas, é natural prever que Bolsonaro seguirá reduzindo a vantagem e embolando as apostas.

Bolsonaro, no entanto, também tem um teto. E ao contrário de Lula, esse teto está diretamente vinculado a frustração do brasileiro com as atuais condições de vida. Sem uma alteração real na inflação e na perspectiva de prosperidade, o crescimento de Bolsonaro tem limite e ele será alcançado em alguns meses.

Pontos fundamentais para entender o teto de Bolsonaro:

56% acham que Bolsonaro não merece ser reeleito (Ideia)

61% não votariam em Bolsonaro de jeito algum (Ipespe)

62% acham que o Brasil está indo para o rumo errado (Ipespe)

74% acham que os preços vão seguir aumentando nos próximos meses (Quaest)

46% acham que a economia é o maior problema do País (Quaest)

61% acham que o Brasil está no rumo errado (Ideia)

70% acham que a prioridade do próximo presidente deveria ser criar empregos (Ideia)

Bolsonaro pode engajar milhões de fanáticos contra o STF, usar a pauta do aborto para mobilizar os evangélicos e investir no antipetismo entre os mais ricos, mas tudo isso ainda tem efeito limitado. Ele precisa de uma melhora no humor da sociedade que a faça acreditar que seria bom manter o seu governo.

Na economia, existe uma expressão em inglês para definir o bom humor da sociedade, o “feel good factor”, o otimismo que faz o consumidor gastar e o empresário investir, confiantes que dias melhores virão. No Brasil de 2022, o que se assiste é um “feel bad factor”, um pessimismo generalizado sobre as perspectivas com inflação, geração de emprego e crescimento econômico. Sem alterar esse humor da sociedade, Lula segue favorito e Bolsonaro vai depender dos erros do PT para ganhar.