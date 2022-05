A economia tirou o fôlego de Bolsonaro

As três pesquisas divulgadas nesta semana indicam que a campanha da reeleição de Jair Bolsonaro perdeu o fôlego. Nesta sexta, 13, a PoderData divulgou que piorou a avaliação do governo. A diferença entre os que aprovação e desaprovam a gestão Bolsonaro subiu de 16 para 20 pontos percentuais nas últimas duas semanas. O mau humor com o governo atingiu até os evangélicos, principal segmento pró-reeleição: a aprovação caiu de 55% para 47% e a desaprovação subiu de 41% para 44%.

No PoderData, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é menor que de outras sondagens, mas oscilou para cima. Lula tem 42%, 2 pontos percentuais à mais, sobre 35% de Bolsonaro, que ficou estável. Desde a saída de Sergio Moro da disputa presidencial, Bolsonaro vinha crescendo constantemente. A transferência de votos, aparentemente, acabou.

O cenário estável também foi registrado pela pesquisa Ipespe, divulgada na sexta, com oscilações de Bolsonaro na margem de erro. Pelo Ipespe, no primeiro turno Lula vence Bolsonaro por 44% a 32%. No segundo, 54% a 35%. Há uma associação entre as dificuldades de Bolsonaro em seguir crescendo nas pesquisas e o estado da economia. 62% dos brasileiros acham que a economia está no rumo errado e 63% acham que os preços vão seguir subindo nos próximos meses. Perguntados sobre as prioridades do próximo presidente, 49% dos entrevistados mencionaram temas econômicos (emprego, inflação e miséria).

Na pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira (10/05), 58% dos brasileiros acham que atual presidente não merece um segundo mandato e 59% rejeitam votar em Bolsonaro. No cenário da Genial/Quaest, Lula tem 46% das intenções de voto no primeiro turno contra 44% dos adversários somados. No cenário com oito candidatos, Bolsonaro vem em segundo lugar com 29% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 7%.