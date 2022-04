85% querem mudança nos preços da Petrobras, diz pesquisa

Dados inéditos da pesquisa Genial/Quaest mostram que 85% da população rejeitam a atual política de preços da Petrobras, na qual a variação das cotações internacionais do barril de petróleo é repassada para o consumidor brasileiro. Segundo a pesquisa, apenas 3% dos eleitores concordam que a companhia deveria continuar subindo os preços conforme o mercado internacional. O presidente Jair Bolsonaro é considerado pelos entrevistados como o maior responsável pela alta dos preços.

Os preços dos combustíveis serão um dos eixos da campanha eleitoral. Depois que a Petrobras reajustou no mês passado em 25% os preços do óleo diesel e 18% da gasolina, Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, general Luna e Silva. Na quarta-feira (06/04), o governo indicou José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras e de Márcio Andrade Weber para comandar o Conselho de Administração. Ambos são favoráveis a manter o atual sistema de repasses de preços.

Em função do aumento nos combustíveis, a inflação de março foi a maior para o mês desde a implantação do Plano Real, 1,62%. É um índice tão alto que significa que apenas no primeiro trimestre os preços no Brasil subiram 3,2%, quase a previsão inicial de inflação para o ano todo. Na pesquisa Genial/Quaest, 74% dos entrevistados disseram esperar que a inflação continue subindo.

Perguntados sobre quem é o responsável pela alta nos combustíveis, os eleitores responderam:

24% Bolsonaro

15% Petrobras

14% Guerra entre Rússia e Ucrânia

2% Governadores

Colocados pela Quaest em torno de outras opções, os eleitores defenderam subsídios:

52% querem que os governos arquem com parte das passagens de ônibus; 26% são contra

44% apoia dar um vale combustível para caminheiros, motoristas de taxis, ônibus e aplicativos; 30% são contra

Apesar da queixa contra a Petrobras, os eleitores se dividiram sobre a hipótese de uma interferência nos preços.

35% disseram “apoiar totalmente” congelar os preços, mesmo que isso cause prejuízo à Petrobras.

24% disseram “apoiar a ideia em parte”

36% foram contra

A privatização da companhia não é popular. Segundo a pesquisa, 53% dos brasileiros são contra e só 29% a favor.