Zé Celso: as homenagens de políticos e artistas ao dramaturgo

O dramaturgo e fundador do Teatro Oficina, Zé Celso, morreu nesta quinta-feira, 6, depois de não resistir aos ferimentos de um incêndio em seu apartamento no início da semana. Nas redes sociais, políticos e artistas prestaram homenagens ao dramaturgo. “Eu não sou do Teatro, mas meus filmes foram todos impactados de alguma forma por Zé Celso”, escreveu o diretor Kleber Mendonça Filho. “O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas.“, escreveu o Presidente Lula. Confira outras homenagens:

O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas. José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do… — Lula (@LulaOficial) July 6, 2023

Eu não sou do Teatro, mas meus filmes foram todos impactados de alguma forma por Zé Celso, com a energia de atrizes e atores, da arte e pitacos amigos de roteiro, um senso de direção e visão sobre o Brasil. Esse é o significado de um real impacto na Cultura. Obrigado Zé Celso. — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) July 6, 2023

José Celso Martinez escreveu uma rica história pessoal e para o Brasil. Irreverente, provocativo e dono de uma enorme capacidade inventiva, Zé Celso tornou o Teatro Oficina um patrimônio da cultura brasileira e um celeiro de talentos para nossos palcos. pic.twitter.com/GASU9dwvmL — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) July 6, 2023

Que dia triste. Uma perda imensa para o teatro e para o Brasil. Todos os aplausos para você são poucos. Viva Zé Celso! — Babaioff (@babaioff) July 6, 2023

Morreu Ze Celso. RIP. O teatro chora. — Jose de Abreu (@zehdeabreu) July 6, 2023

Zé Celso. Descanse em paz. Obra pulsante. A arte perde profundidade com a sua ida. pic.twitter.com/8wsXpXFR81 — Renato Góes (@renatogoess) July 6, 2023

Nenhuma dúvida: Zé Celso foi o maior encenador brasileiro. Um dos maiores do mundo. Encerra-se hoje o capítulo mais importante da história do teatro brasileiro. Choro!#ZeCelso #TeatroOficina — Iᴠᴀᴍ Cᴀʙʀᴀʟ (@ivamcabral) July 6, 2023

Vá em paz, meu amigo! A rebeldia e transgressão que mudaram a história do teatro brasileiro. Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé! Foto: Lilo Clareto pic.twitter.com/yU5UrXcb3X — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 6, 2023

Com a morte de Zé Celso Martinez Corrêa morre também uma parte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro. Meus sentimentos aos familiares. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) July 6, 2023

Hoje nos despedimos de Zé Celso! Zé foi um artista provocador e inquieto, no teatro brasileiro fez história ao levar toda sua rebeldia para os palcos sem medo. Viva Zé Celso! Você é eterno! Minha solidariedade aos familiares, amigos e em especial a seu marido, Marcelo… pic.twitter.com/540CFkriNG — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) July 6, 2023

Com tristeza, nos despedimos hoje de um patrimônio da cultura brasileira. Zé Celso nos deixa um legado de amor à dramaturgia, de irreverência e generosidade. Meu afetuoso abraço ao seu marido Marcelo, aos familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento de tristeza e dor. — Luiza Erundina (@luizaerundina) July 6, 2023

