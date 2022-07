Walter Casagrande sai da Globo após 25 anos: ‘Alívio para os dois lados’

Após 25 anos na Globo, Walter Casagrande anunciou sua saída da emissora nesta quarta-feira. O comentarista esportivo de 59 anos publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para comunicar a demissão que, a princípio, não parece ter sido amigável entre as duas partes. A Globo costuma anunciar as demissões em primeira mão e até permitir despedidas na TV, o que não foi o caso desta vez. Casagrande participava frequentemente do Globo Esporte, programa esportivo exibido no horário do almoço. Ele deixa a empresa poucos meses antes da Copa do Mundo, que será realizada em novembro e dezembro no Catar.

“Olá pessoal. Vim aqui para avisar a vocês que, depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais, incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Tô saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada. Na realidade acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos”, disse o ex-jogador de futebol.

Ex-astro do Corinthians e grande símbolo do jornalismo esportivo, Walter Casagrande sempre deu suas opiniões contundentes na TV aberta e no SporTV, onde atuou em programas como o Bem, Amigos!, Troca de Passe e Redação SporTV. Recentemente, Casão, como é popularmente conhecido, fazia várias comentários políticos também. No setor pessoal, ele também sofreu com dependência química e chegou a falar abertamente sobre sua luta contra as drogas, principalmente no documentário Casão – Num Jogo Sem Regras, do Globoplay.

Confira a publicação de Casagrande no Instagram:

Procurada por VEJA, a Globo, em nota, enalteceu a história pessoal e profissional de Casagrande e afirmou que a saída foi feita em comum acordo. “Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira”, declarou a emissora.

