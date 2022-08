Viralizou: candidato do Novo confunde Maria da Penha com boleira de novela

Candidato à presidência pelo Partido Novo, Luiz Felipe D’Avila assumiu ter confundido a lei Maria da Penha, que visa proteger mulher de violência doméstica e punir agressores, com o nome de Maria da Paz, uma personagem de novela da Globo. O político participava do debate na Band na noite de domingo, 28, quando cometeu o deslize. Interpretada por Juliana Paes na novela A Dona do Pedaço, escrita por Walcyr Carrasco, a boleira pobre constrói um império fazendo bolos no folhetim exibido pela Globo em 2019.

“Temos de valorizar bons exemplos de políticas públicas, como é o caso da ‘Polícia Maria da Paz’”, diz o candidato do Novo, se embananando ao se referir à Lei Maria da Penha #DebateDaBand https://t.co/TXoFO0Iavi pic.twitter.com/pyRbFF04Fd — Jeff Nascimento (@jnascim) August 29, 2022

“Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes dessa natureza. Portanto, o que o Brasil precisa fazer não é inventar mais política pública. É fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos como é o caso da força da Maria da Paz”, disse o candidato do Novo no debate. Em seguida, em seu Twitter, Felipe D’Avila se desculpou: “Pessoal, Lei Maria da Penha! Ato falho. Me desculpem. Assim que terminei a resposta, percebi. Corrijo por aqui. Precisamos fazer valer a Lei Maria da Penha e punir com rigor os agressores de mulheres”.

Pessoal, Lei Maria da Penha! Ato falho. Me desculpem. Assim que terminei a resposta, percebi. Corrijo por aqui. Precisamos fazer valer a Lei Maria da Penha e punir com rigor os agressores de mulheres. — Felipe D'Avila | 30 (@fdavilaoficial) August 29, 2022