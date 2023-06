Vini Jr. vai ganhar documentário da Netflix

Nesta terça-feira, 13, a Netflix anunciou um documentário sobre a vida e carreira do jogador Vinícius Júnior. Programada para 2025, a produção está em desenvolvimento desde setembro do ano passado. Promessa do futebol, Vini Jr., de 22 anos, veste atualmente a camisa do clube espanhol Real Madrid, além de jogar pela Seleção Brasileira.

O documentário deve acompanhar episódios cruciais que se desenrolaram recentemente na vida de Vini Jr. Em 2022, o jogador marcou o gol do título pelo Real Madrid na final da Champions League, maior campeonato da Europa, e também se tornou um dos ídolos do Brasil durante a Copa do Mundo. Nos últimos meses, após ser vítima de episódios lamentáveis de preconceito em campo, Vini se estabeleceu como um grande porta-voz contra o racismo.

Tô gravando, sim, @ViniJr — um documentário sobre um dos maiores nomes do futebol mundial da atualidade. A estreia está prevista pra 2025. Até lá fiquem com essa caneta. pic.twitter.com/jaTU3VyVjI — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 13, 2023

“Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto”, afirma Vini Jr. sobre a produção, conforme comunicado na Netflix. “O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro.”