Trailer revela rumos bombásticos de nova temporada de ‘A Casa do Dragão’

Um dos principais sucessos da HBO, A Casa do Dragão volta à programação das noites de domingo a partir de 16 de junho, quando o primeiro episódio de sua nova temporada será transmitido — e disponibilizado na Max. Para os fãs assíduos, a sede de dois anos já pode ser parcialmente saciada com o primeiro trailer oficial da leva, divulgado na manhã desta terça-feira, 14 de maio.

Publicado nas redes do canal, o vídeo de 2 minutos e meio acompanha o paradeiro da rainha Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), derrubada do trono pelo meio-irmão Aegon II (Tom Glynn-Carney). Determinada a recuperar seu status e a se vingar dos rivais com a ajuda do companheiro e tio Daemon (Matt Smith), a protagonista parte rumo à capital dos Sete Reinos, abastecendo uma guerra civil que promete devastar a mística terra populada por homens e dragões. Além dos conflitos de larga escala pelos quais a franquia é conhecida, o trailer também monstra tensões internas entre Rhaenyra e seu amado, além do conflito vivido por Alicent Hightower (Olivia Cooke), mãe do atual rei e ex-amiga da Targaryen usurpada.

Os novos episódios da série serão semanalmente transmitidos no canal HBO e no streaming Max a partir das 22h. A Casa do Dragão é derivada do fenômeno Game of Thrones e se passa dois séculos antes dos eventos da série original, retratando a época em que múltiplos dragões sobrevoavam o continente fictício de Westeros, e os Targaryen ainda se sentavam sobre o famoso Trono de Ferro, muito antes de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ser a última sobrevivente da Casa a disputar o poder.

Tal qual seu antecessor, o seriado é baseado na obra literária de George R.R. Martin e tem o autor como produtor-executivo. Segundo ele, quatro temporadas seriam necessárias para finalizar a história da guerra civil, mas o canal ainda não confirmou planos para além de 2024.

