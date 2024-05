Tony Ramos recebe alta hospitalar após susto com coágulo no cérebro

O ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 24, após oito dias internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O artista estava internado desde 16 de maio, quando fora surpreendido com um mal-estar que o levou para o hospital. Lá, Ramos foi diagnosticado com um sangramento intracraniano que exigiu duas intervenções cirúrgicas.

O que aconteceu com Tony Ramos

A primeira operação de drenagem do hematoma subdural foi bem-sucedida, mas não deu fim aos problemas, e um novo procedimento cirúrgico ocorreu no domingo, 19. Na segunda-feira, 20, um novo boletim médico dizia que Ramos estava bem, se recuperando acordado e respirava sem o auxílio de aparelhos. O veterano também apresentou melhora de acordo com uma tomografia. A segunda cirurgia foi realizada para tratar de distúrbios de coagulação que ocasionaram novos hematomas dentro do crânio. Assinado pelo médico Paulo Niemeyer e sua equipe, o boletim diz que o procedimento foi bem-sucedido. Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na quarta-feira, 22.

Até o susto com o coágulo, Tony Ramos estava em cartaz com a peça O Que Só Sabemos Juntos, que estrela ao lado de Denise Fraga em São Paulo, e as apresentações dos últimos dois finais de semana haviam sido canceladas. Ainda não se sabe se as datas serão remarcadas.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial