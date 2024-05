Tony Ramos inicia reabilitação com fisioterapia e já caminha, diz boletim

Internado há uma semana no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, Tony Ramos está se recuperando bem das duas cirurgias cerebrais a que foi submetido. O ator iniciou o processo de reabilitação com fisioterapia e já caminha, de acordo com o boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira, 23. “Seu estado de saúde é estável”, diz a nota.

O que aconteceu com Tony Ramos

No dia 16 de maio, quinta-feira, Tony Ramos foi surpreendido por um mal-estar que o levou à internação no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O ator fora diagnosticado com um sangramento intracraniano que exigiu uma intervenção cirúrgica. A operação de drenagem foi bem-sucedida, mas não deu fim aos problemas, e um novo procedimento cirúrgico ocorreu no domingo, 19. Na segunda-feira, 20, um novo boletim médico dizia que Ramos estava bem, se recuperando acordado e respirava sem o auxílio de aparelhos. O veterano também apresentou melhora de acordo com uma tomografia.

A segunda cirurgia foi realizada para tratar de distúrbios de coagulação que ocasionaram novos hematomas dentro do crânio. Assinado pelo médico Paulo Niemeyer e sua equipe, o boletim diz que o procedimento foi bem-sucedido. Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na quarta-feira, 22.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial