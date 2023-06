TNT Novelas: o novo canal que quer rivalizar com o Viva na TV paga

Apostando alto no sucesso das novelas turcas no Brasil, a empresa Warner Bros. Discovery lançou nesta segunda-feira, 26, o TNT Novelas. Disponibilizado sem custo adicional aos assinantes de todas as operadoras, ele se junta aos irmãos TNT, TNT Series e TNT Sports e promete se tornar o principal rival do canal Viva, do grupo Globo — exibindo novelas antigas da emissora, o Viva é um sucesso de audiência na TV por assinatura.

Entre os títulos da grade diária do TNT Novelas, e em maratonas aos finais de semana, estão a novela turca Será Isso Amor? — um dos maiores hits da plataforma HBO Max –, e Um Milagre, a versão turca da série The Good Doctor (que por sua vez é inspirada na produção coreana Uma Chance de Vida). Há ainda as produções Iludida; Meu Lar, Meu Destino; e Amor Sem Fim, que recebeu um prêmio Emmy de melhor telenovela em 2017. Em entrevista a VEJA, Monica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo Brasil da Warner Bros. Discovery, deu mais detalhes da nova marca.

Confira:

Por que lançar o TNT Novelas, um canal na TV paga, neste momento em que o mundo está focado em serviços de streaming? A gente sabe que novela é um gênero extremamente enraizado, com identificação muito forte não só no Brasil, como na América Latina. Vimos uma oportunidade de complementar o nosso portfólio, que já é bastante robusto na TV por assinatura, um gênero tão importante e que inclusive tem bastante ligação com o público mais maduro. O perfil desse consumidor é acima de 35 anos, predominante feminino, mas, claro, com uma parcela masculina também. E, claro, nos baseamos em números. Hoje, a audiência mundial de novelas está em torno mais ou menos de 2 bilhões de pessoas, ou seja, uma a cada quatro pessoas no mundo assiste telenovela. Também temos um dado do Ibope do ano passado que dizia que mais de 69 milhões de pessoas assistiram novela na TV linear, que inclui aberta e fechada.

O objetivo é fazer com que o TNT Novelas consiga rivalizar com o Viva, da Globo? Naturalmente. Mas, na verdade, todos os canais de TV por assinatura têm competidores naturais, uns maiores, outros menores, não necessariamente que sejam aqueles canais que estão no mesmo gênero. Tem um portfólio muito diversificado, com canais lifestyle, de filmes e séries. Claro que quando você traça um paralelo mais claro esses canais têm competidores mais diretos, mas não necessariamente são só esses. Por exemplo, temos um canal de lifestyle que muitas vezes rivaliza com um canal de esportes, porque hoje o esporte também é consumido pelo público que se interessa por lifestyle e assim por diante. O mais próximo do TNT Novelas acaba sendo o canal Viva, que também não é um canal só de novela, mas é um canal que exibe novela, então é natural que ele tenha o mesmo tipo de público-alvo.

Como foi o processo de estruturar uma programação? Tentamos traçar uma programação que faça sentido com o hábito natural de quem assiste novela. Então as novelas serão exibidas de segunda a sexta, porque já faz parte do cotidiano de quem faz esse tipo de consumo; elas serão dubladas, porque também temos dados que atestam que quem consome novela tem uma preferência pela dublagem; e no final de semana serão exibidas maratonas para quem não conseguiu acompanhar na semana.

A Warner Bros. Discovery está produzindo suas primeiras novelas nacionais para o streaming HBO Max, Beleza Fatal e um remake de Dona Beija. Essas novelas também serão exibidas no TNT Novelas, certo? Sim, os dois títulos estão confirmados e entram em produção agora no segundo semestre. Futuramente eles vão estar incorporados no catálogo do canal. O brasileiro ama novela porque gera identificação, e o bom de termos novelas internacionais neste começo é porque elas trazem aquilo que chamamos de “turismo televisivo”, que dá oportunidade para o público também viajar para outras culturas, conhecer outras regiões, paisagens, que são mostradas em novelas. Então existe aí um outro apelo universal.