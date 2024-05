The Witcher: ‘novo Geralt’ surge idêntico a Henry Cavill em vídeo inédito

Liam Hemsworth assumiu, oficialmente, o papel de Geralt de Rívia em The Witcher, e surgiu assustadoramente parecido com o seu antecessor, Henry Cavill, nas primeiras imagens da quarta temporada, divulgadas nessa quarta-feira, 22, pela Netflix. No teaser liberado nas redes sociais, Geralt aparece com seu cavalo e revela a caracterização precisa de Hemsworth ao virar o rosto para a câmera.

Em entrevista ao site Entertainment Weekly, Lauren S. Hissrich, showrunner da série, comentou sobre o trabalho visual com o australiano na produção.“Seu visual está em desenvolvimento há mais de um ano, então é emocionante finalmente compartilhar uma prévia oficial de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia”, disse ela. “Elenco e equipe ficaram impressionados com a paixão, energia e personificação que Liam trouxe ao personagem desde o primeiro dia – barba desalinhada, cicatriz icônica e tudo.”

Cavill anunciou sua saída da série em 2022, depois de viver o bruxo por três temporadas. A saída de cena marcou um momento de derrocada para o inglês, que, ao que tudo indica, optou por deixar o elenco para se dedicar ao Super-Homem nos cinemas. Mas o feitiço se virou contra o feiticeiro e, demitido pela DC Studios, ele acabou sem nenhum dos dois papéis. Desde então, o ator voltou sua atenção para estrelar e produzir a série Warhammer 40.000, na Amazon.

Inspirada nos livros do polonês Andrzej Sapkowski, e na saga de videogame homônima, The Witcher terá cinco temporadas no total. As duas fases derradeiras, com Hemsorth no protagonismo, cobrem os três romances restantes da saga, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e A Senhora do Lago. Na nova leva de episódios, ainda sem data de estreia definida, Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan) enfrentam a travessia de um continente devastado pela guerra e seus muitos perigos.

