‘Terra e Paixão’: o presente mórbido que vilão de Tony Ramos vai ganhar

Em Terra e Paixão, Antônio La Selva (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) receberão um presente mórbido no dia do casamento do casal de vilões. Na novela das 9 da Globo, a também malvada Irene (Gloria Pires) mandará entregar um caixão e uma coroa de flores na festa do ex-marido. A cena deixará o fazendeiro revoltado e confuso, e será Luigi (Rainer Cadete) quem explicará tudo ao ler um cartão. “É um presente de Irene destinado à noiva, Agatha La Selva. Está escrito: ‘Querida, faça bom proveito desse presente que em breve lhe será muito útil. Você escapou do caixão uma vez, mas agora não terá a mesma sorte!”, lerá o italiano nas cenas que vão ao ar nesta quarta-feira, 15.

“É um absurdo, um deboche! Isso eu não admito! Coloca esse caixão para fora da casa imediatamente!”, exigirá Antonio. Enquanto isso, Agatha fingirá normalidade, completamente inabalável. “Peço que ninguém leve em conta o que acaba de acontecer. Na verdade, não aconteceu nada. Antônio, meu amor, eu quero que a cerimônia recomece. Eu vou subir e voltar a descer as escadas, como se nada tivesse acontecido. Não vamos nos deixar abalar por bobagens”, dirá.

Na novela escrita por Walcyr Carrasco, Agatha (Bianca Bin), primeira esposa de Antônio na juventude, havia sido dada como morta no parto de Caio (Cauã Reymond), mas, na verdade, a megera havia planejado fugir com seu obstetra, com quem tinha um caso extraconjugal — seu caixão foi enterrado vazio. Após a fuga, ela matou o amante e acabou presa por vinte anos, e há pouco tempo retornou para a infernizar a vida dos La Selva.

