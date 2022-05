Sucesso na TV e nas redes, ‘The Masked Singer’ ganhará competição mundial

Sensação em vários países, inclusive no Brasil, o programa pop The Masked Singer, que coloca vários famosos fantasiados em uma competição de canto, em breve ganhará uma versão internacional. Com o título provisório de One World, One Masked Singer, a nova atração colocará participantes de várias edições locais em uma batalha pela coroa de campeão mundial — isso, enquanto fogem de ser desmascarados e eliminados.

O programa está sendo produzido pela proprietária do formato, a rede MBC America, responsável por transmitir, distribuir e vender atrações da empresa sul-coreana MBC no continente americano, e por Craig Plestis, produtor-executivo do The Masked Singer nos Estados Unidos. Plestis também atuará como criador e produtor-executivo da atração, além de diretor criativo global, cargo oferecido como parte da parceria com a MBC. “Este projeto tem sido um sonho meu desde que percebi que o The Masked Singer seria um fenômeno global após o sucesso do formato nos Estados Unidos”, disse em comunicado.

Originalmente sul-coreano, o programa se chamava King of Mask Singer e chegou à televisão em 2015. Após conhecer o formato através da versão tailandesa, Craig Plestis se interessou pela atração e decidiu adquirir os direitos para produzir o reality nos Estados Unidos. Rebatizado de The Masked Singer, o programa, iniciado em 2019, fez um sucesso estrondoso na televisão americana e se espalhou para vários outros países ao redor do mundo. “Agora está em mais de 56 países, e mal posso esperar para reunir delegados de cada um, em trajes novos, para uma série de competições épicas que vai ao ar em todo o planeta.”

No Brasil, a competição das celebridades fantasiadas da cabeça aos pés chegou em 2021, sob o comando de Ivete Sangalo. Além da ótima audiência para a Globo, o programa também fez muito barulho nas redes sociais, graças à curiosidade do público em descobrir pela voz os famosos por trás das máscaras. Coroando a cantora Priscila Alcântara como vencedora da primeira temporada e o ator David Junior como campeão da segunda, que chegou ao fim recentemente, o reality já tem sua próxima edição garantida. De acordo com a produtora Endemol Shine Brasil, o The Masked Singer é um dos formatos de reality shows mais exportados do mundo.

Além dos Estados Unidos e do Brasil, o programa também faz sucesso em países como a Bélgica, que viu a competição se tornar a maior audiência da emissora VTM em 20 anos; a Holanda, onde a atração ocupou o primeiro lugar na emissora RTL4 em 2021; a Alemanha, em que surpreendeu com a melhor classificação de um programa em horário nobre no canal ProSieben em 10 anos; e a Espanha, local onde se tornou a principal estreia de entretenimento em 8 anos. Outros mercados importantes do The Masked Singer incluem Polônia, Suécia, França e México.