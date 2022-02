Shonda Rhimes e cotados ao Oscar: o que ver no streaming em fevereiro

O streaming oferece tantas opções de conteúdo que vez ou outra é difícil escolher ao que assistir. No mês de fevereiro, novidades como a nova série de Shonda Rhimes para a Netflix e a terceira temporada de A Amiga Genial, baseada na tetralogia napolitana de Elena Ferrante, chegam às plataformas. Conheça cinco títulos selecionados por VEJA para conferir durante o mês:

Raised by Wolves – Segunda Temporada

Quando: 03/02

A segunda temporada da aposta da HBO Max na ficção científica chega à plataforma logo no começo do mês. Ambientada no planeta Kepler-22B, a trama se passa anos depois que uma guerra entre religiosos e ateus destruiu a Terra, e dois androides foram encarregados de criar crianças humanas. Na nova fase, androides e suas crianças chegam a um acampamento ateu, e os conflitos entre religiosos e céticos segue a todo vapor. Enquanto isso, o jovem Paul (Felix Jamieson) tenta descobrir se é o profeta anunciado pelas Escrituras.

A Crônica Francesa

Quando: 09/02



Depois de passar pelos cinemas, o longa de Wes Anderson aterrissa no Star+. Ambientada na redação de um jornal americano em uma cidade fictícia na França do século XX, a trama acompanha um grupo de jornalistas depois da morte do editor da revista The French Dispatch. Seguindo as instruções do falecido, eles rodam a cidade em busca de histórias para preencher a última edição da publicação. O filme tem um elenco estrelado, incluindo o atual queridinho de Hollywood Timothée Chalamet.

Inventando Anna

Quando: 11/02

Nova produção de Shonda Rhimes para a Netflix, a minissérie dramatiza a história da real de Anna Delvey, uma golpista alemã famosa por ter se infiltrado na alta sociedade novaiorquina e dado golpes milionários. Na trama, uma jornalista investiga como a criminosa (vivida pela excelente Julia Garner, de Ozark) convenceu a elite americana de que era uma grande herdeira alemã.

Madres Paralelas

Quando: 18/02

Indicado a melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro e uma das apostas do Oscar, o novo trabalho do espanhol Pedro Almodóvar chega à Netflix. A trama acompanha os percalços da maternidade de uma mulher de meia-idade com a vida estruturada e uma adolescente que engravidou por acidente. As duas deram à luz no mesmo dia e no mesmo hospital, e acabam criando um laço que conduz a narrativa.

A Amiga Genial

Quando: 28/02

A terceira temporada da série baseada na tetralogia napolitana de Elena Ferrante chega ao HBO Max no final do mês. A nova fase é baseada no livro Aqueles que Partem e Aqueles que Permanecem, e acompanha as amigas Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) durante a vida adulta, nos anos 1970. A produção terá oito episódio e foi toda filmada em italiano.