Série política com Kate Winslet e mais: o que ver no streaming em março

Quem gosta de maratonar séries e filmes pode preparar a pipoca: a agenda de março está recheada de lançamentos nas plataformas de streaming Netflix, HBO, Apple TV+ e Prime Video. Em meio à enxurrada de estreias, alguns títulos ótimos podem passar despercebidos, e VEJA selecionou cinco filmes e séries com potencial para prender o assinante no sofá. Confira:

O Regime

Onde assistir: Max

Quando estreia: 03/03

Nesta sátira política produzida pela Max (antiga HBO Max), Kate Winslet interpreta a ditadora tirana de um país europeu à beira do colapso. O mandato autoritário entra em crise quando a personagem se envolve com um soldado perigoso, apelidado de “O Açougueiro”, que passa a interferir na política nacional. Com seis capítulos, a minissérie foi criada por Will Tracy, roteirista de Succession.

A Donzela

Onde assistir: Netflix

Quando estreia: 08/03

Aposta da Netflix para o Dia Internacional da Mulher, o longa A Donzela conta a história da princesa Elodie (Millie Bobby Brown), que aceita se casar com o lindo herdeiro de um trono vizinho. Porém, ela logo descobre que não era amor, era cilada: a família do noivo pretende sacrificá-la para sanar uma dívida antiga. Presa em uma caverna sob vigilância de um dragão, a jovem depende de sua própria sagacidade — e não de um príncipe encantado salvador — para escapar com vida.

Continua após a publicidade

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s version)

Onde assistir: Disney+

Quando estreia: 15/03

Após arrecadar mais de 260 milhões de dólares em bilheteria mundialmente, o filme-concerto da Taylor Swift da The Eras Tour chega ao catálogo da Disney+ neste mês em uma versão estendida. O longa agora inclui performances de cinco faixas bônus, que ficaram de fora da versão exibida aos cinemas e disponibilizada para aluguel digital nos últimos meses.

Palm Royale

Onde assistir: Apple TV+

Quando estreia: 20/03

Ambientada na Flórida dos anos 1960, a minissérie acompanha Maxine Simmons (Kristen Wiig), uma alpinista social que tenta se encaixar no mundo de aparências, mentiras e chantagens das socialites que frequentam o exclusivo clube Palm Royale. O elenco ainda conta com Carol Burnett, Allison Janney, Kaia Gerber e Laura Dern.

Continua após a publicidade

Matador de Aluguel

Onde assistir: Prime Video

Quando estreia: 21/03

Estrelado por Jake Gyllenhaal, o filme é um remake do clássico de mesmo nome com Patrick Swayze lançado em 1989. Na trama, Gyllenhaal vive James Dalton, ex-lutador de UFC que consegue um trabalho como segurança de um bar com uma clientela da pesada. Agressivo, Dalton acaba despertando a ira do chefe do crime local.

