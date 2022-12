Sem Brasil, Copa do Mundo faz Globo perder metade da audiência

Sem a seleção brasileira na disputa das quartas de final da Copa do Mundo, a Globo perdeu a emissora registrou 25 pontos de média em São Paulo. Os cinco jogos do Brasil no mundial registraram, em média, 50 pontos. metade do público com a transmissão da partida entre Argentina e Croácia nesta terça-feira, 13. Segundo dados prévios da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, a emissora registrou 25 pontos de média e 45% de share (participação no total de televisores ligados) em São Paulo. O time comandado por Lionel Messi superou a equipe croata e avançou para a final, que será disputada no próximo domingo, 18, contra Fraça ou Marrocos.

A eliminação da seleção para Croácia na última sexta, 9, marcou 48 pontos. O melhor desempenho de audiência da Globo na Copa do Mundo do Catar foi no confronto do Brasil contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, quando a emissora atingiu um pico de 54 pontos na região paulista, se aproximando do recorde de 55 pontos conquistados na Copa de 2018, no jogo Brasil x Bélgica.