Copa do Mundo: a audiência da eliminação do Brasil para a Croácia

A derrota do Brasil para a Croácia nessa sexta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo, rendeu à rede Globo uma média de 48 pontos de audiência. No Rio de Janeiro, o número foi superior, atingindo os 51 pontos. Com o resultado, a Globo iguala os números da derrota contra Camarões, na fase de grupos, que registrou os mesmo 48 pontos na Grande São Paulo.

Com a eliminação da seleção brasileira nos pênaltis, o melhor desempenho da emissora na Copa ficou com a partida contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. O jogo atingiu um pico de 54 pontos de audiência na Grande São Paulo, sendo o melhor desempenho da emissora no Ibope desde a semifinal da Copa da Rússia, em 2018, quando o Brasil enfrentou a Bélgica (55 pontos).