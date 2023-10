SBT veicula propaganda de sorteio de viagens a Israel em meio à guerra

Atualizado em 16 out 2023, 18h06 - Publicado em 16 out 2023, 17h43

Por Kelly Miyashiro

O SBT veiculou uma propaganda de um sorteio de viagens a Israel em meio à guerra que o país trava contra o Hamas, grupo terrorista da palestina. No programa exibido na noite de domingo, 15, o merchandising apresentado por Patricia Abravanel e Andréa Nóbrega divulgava a promoção Ultra Prêmio, da rede farmacêutica Ultrafarma, que sorteia seis viagens — com direito a acompanhante — à Terra Santa, Fátima e Lisboa, no Oriente Médio, além de smartphones, carros e consoles de videogames. Procurado por VEJA, o SBT informou que a peça publicitária havia sido gravada antes do início do conflito, deflagrado em 7 de outubro, e que já pediu ao anunciante para que a ação fosse suspensa imediatamente.

A promoção entrou em vigor em 2 de agosto deste ano e tem previsão de ser encerrada em 1º de janeiro de 2024. Os prêmios são sorteados semanalmente, e ação segue no ar no site da Ultrafarma, que já conta com uma lista parcial de vencedores do prêmio. Para participar, bastava fazer uma compra mínima de 50 reais na rede da empresa de Sidney Oliveira e cadastrar o cupom no site da campanha. Segundo o regulamento, os seis pacotes de viagem para Terra Santa inclui em seu roteiro passeios por Tel Aviv, Haiha, Nazaré, Belém, Jerusalém, Fátima e Lisboa, e devem ocorrer com partida em 3 de maio de 2024 e retorno no dia 15 do mesmo mês. Cada pacote vale 45.900 reais, incluindo passagens aéreas, taxas de embarque, traslados para o aeroporto para vencedores que residem fora da Grande São Paulo; dez noites de acomodação em hotéis, com café da manhã incluso; seguro de viagem internacional e traslados dos passeios.

Em 7 de outubro, o Hamas invadiu um festival de música eletrônica que acontecia próximo à Faixa de Gaza, matando mais de 260 pessoas e sequestrando várias outras. Em resposta, o exército de Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza, ocupada por palestinos. Mais de 4.000 pessoas já morreram na guerra Israel-Hamas.

