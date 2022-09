Quem foi a celebridade da TV mais citada nas redes durante debate

O debate presidencial ocorrido na noite desta quinta-feira, 29, na TV Globo, movimentou as redes sociais com menções a todos os candidatos. Porém, de acordo com um levantamento em tempo real da Quaest, durante o terceiro bloco, a pessoa mais citada foi o jornalista e mediador do debate, William Bonner.

De acordo com o levantamento, os termos mais citados durante o terceiro bloco mencionaram o candidato Padre Kelmon, o pedido de direito de resposta de Bolsonaro e William Bonner. Nas redes sociais, as pessoas comentaram que o apresentador perdeu a paciência com o padre. “O senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente. Eu pedi para o senhor diversas vezes, pedi apenas para que o senhor aguarde a fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais”, disse Bonner a Kelmon.

Bonner também deu bronca em Jair Bolsonaro. Logo no começo do debate, Bonner disse que ele só poderia falar quando lhe fosse permitido, seguindo as regras estipuladas pela organização e aceita por todos os participantes. “O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato”, declarou Bonner.