As broncas de William Bonner em Bolsonaro durante debate na Globo

Apresentador do último debate entre presidenciáveis nas eleições deste ano, William Bonner precisou dar broncas no presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, no evento da Globo nesta quinta-feira, 29. Logo no começo do debate, o âncora do Jornal Nacional relembrou ao político que ele só poderia falar quando lhe fosse permitido, seguindo as regras estipuladas pela organização da emissora e aceitas por todos os participantes. “O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato”, declarou Bonner.