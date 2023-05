Procon notifica Netflix por polêmica com cobrança adicional

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumido) de São Paulo declarou nesta quarta-feira, 24, que notificará a Netflix a prestar esclarecimentos sobre a cobrança adicional por compartilhamento de senhas divulgada pela plataforma de streaming na terça, 23. “O objetivo é entender o que, de fato, a Netflix está anunciando aos seus assinantes; se, efetivamente a empresa está adotando um novo critério de cobrança e como funcionará este eventual novo sistema de acesso”, avisou o órgão.

A Netflix divulgou que fiscalizará e a cobrará, do titular da conta, 12,90 reais por usuário extra que utilizar seu acesso à plataforma no Brasil. “A partir de hoje, começaremos a enviar este e-mail para assinantes que compartilham a conta Netflix fora da própria residência no Brasil. A conta Netflix deve ser usada por uma única residência. Todas as pessoas que moram nesta mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem, seja em casa, na rua, ou enquanto viajam”, disse a empresa em nota.

Para facilitar o período de transição, a empresa também oferece a opção de “transferir perfil”, em que qualquer pessoa que tenha um perfil cadastrado pode transferi-lo para uma nova assinatura, que deve ser paga pela própria pessoa. A medida, que já estava em vigor em países como Chile, Costa Rica, Peru e Argentina, faz parte de um novo esforço da empresa para limitar o uso indiscriminado de assinaturas da plataforma por múltiplos usuários.