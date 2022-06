Pôster de ‘A Casa do Dragão’ exalta poder feminino da casa Targaryen

Poucos meses para a estreia do spin off de Game of Thrones, a HBO Max divulgou nesta quarta-feira, 22, o primeiro pôster oficial da série A Casa do Dragão. Com a mesma pose da mãe dos dragões Daenerys, a imagem, que exalta o poder feminino da família Targaryen, traz a versão jovem da princesa Rhaenyra, interpretada por Milly Alcock, em frente ao clássico Trono de Ferro com um dragão ao fundo.

A produção, ambientada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, contará a história da guerra civil entre a família Targaryen que culminou na extinção dos dragões no reino de Westeros. Em A Casa do Dragão, o rei Viserys I determina que sua herdeira direta será sua filha, Rhaenyra (Milly Alcock/Emma D’Arcy) — contrariando a regra de que apenas homens podem ser herdeiros. O problema começa quando o rei se casa novamente com Alicent Hightower (Emily Carey/Olivia Cooke) e tem um filho homem, gerando uma guerra civil pela sucessão ao trono.

Baseada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, a série conta com grandes nomes no elenco, como Matt Smith, Paddy Considine, Rhys Ifans, Steve Touissant, além das já mencionadas Emma D’Arcy e Olivia Cooke. A produção estreia na HBO Max, com episódios semanais, em 21 de agosto.