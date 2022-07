Porta dos Fundos ataca hipocrisia sobre ‘família tradicional’ em vídeo

Mais uma vez, a chamada “família tradicional brasileira” está na mira do Porta dos Fundos. Nesta sexta-feira, 27, a trupe humorística lança um esquete debochando dos políticos que pregam a moral e os bons costumes – e, claro, da hipocrisia que cerca o tema.

Em comemoração aos dez anos do Porta, a produtora está lançando remakes de vídeos antigos – devidamente atualizados para a realidade do país às vésperas das eleições. A homenagem da vez é ao quadro Programa Político, lançado há nove anos. Na versão antiga, senador Aristidies Nelsonn, interpretado por Fabio Porchat, tentava gravar sua nova propaganda eleitoral, mas não conseguia levar a sério as próprias promessas feitas aos eleitores.

Agora, em Programa Político 2, Aristides Nelsonn tenta se promover com sua “família tradicional brasileira” contratada para ficar bonita no vídeo. O senador falha novamente, ao não conseguir manter a compostura. O político diz que jamais se casaria com a esposa fake, até por ela ser uma mulher, negra e aparentar ter a mesma idade que ele: “Tava em uma sauna em BH ontem, jamais que eu ia tá aqui, jamais casaria com esse troço”, se diverte o personagem. Ele tira sarro dos “filhos” e até dá em cima de um dos jovens; e também debocha da idade de uma idosa que seria sua mãe, sem demonstrar nenhum respeito pela mulher mais velha. Em suma, é o Porta mais afiado que nunca – e divertidíssimo.

Confira o vídeo antigo:

Veja o novo vídeo: