Paulo Vieira se manifesta sobre ataques racistas após ‘Melhores do Ano’

O humorista Paulo Vieira usou as redes sociais para expor ataques racistas que vem sofrendo após participação na premiação Melhores do Ano, do Domingão com Hulk. Na noite de quarta-feira, 28, o artista fez uma publicação no Twitter mostrando as ofensas e xingamentos que vem recebendo. “São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família…”, escreveu.

são centenas de comentários assim fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família… 👀👇🏾 pic.twitter.com/fxfoINUHV3 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 29, 2022

Os ataques começaram após o humorista fazer diversas piadas com bolsonaristas durante o programa da Rede Globo. Ao longo de sua participação, ele ironizou as manifestações antidemocráticas contra a vitória de Lula (PT) e brincou que pediria intervenção se não ganhasse o prêmio de humorista do ano. “Se eu não ganhar, eu não vou aceitar a derrota. Não vou, meu bem. Eu vou pedir voto impresso, eu derrubar os carrinhos da Globo, eu vou botar fogo no carrinho. Eu vou na porta do quartel para pedir a volta do Faustão. Eu vou ficar aqui plantado. Não me dê esse prêmio para você ver”, brincou. Além disso, o humorista fez uma piada com Luciano Hang, presidente da Havan. “Chorei quando o Velho do Rio [de Pantanal] morreu. Eu fiquei revoltado. Que Deus é esse que leva o Velho do Rio e deixa o ‘Veio’ da Havan?”

Além dos ataques, diversos perfis bolsonaristas usaram o Twitter para pedir um boicote a Pizza Hut, empresa da qual Paulo Vieira é embaixador no Brasil. O humorista aproveitou sua própria publicação para tranquilizar os fãs. “E eu tô bem, tá? Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. Tô forte e cada vez mais certo do meu papel”, escreveu.