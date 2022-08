Patricia Pillar defende ex Ciro Gomes por frase machista exumada em debate

Após Jair Bolsonaro (PL) relembrar de uma frase machista dita por Ciro Gomes (PDT) sobre Patricia Pillar em 2002, a atriz saiu em defesa do ex-marido pelas redes sociais nesta segunda-feira, 28. Durante o debate presidencial na Band no domingo, 28, o atual presidente desenterrou o dia em que o candidato do PDT declarara que o único papel da então esposa em sua campanha eleitoral era “dormir com ele”. Hoje, a artista de 58 anos publicou um desabafo no Twitter e criticou as fake news que circulam pelas redes sociais de que houve uma agressão física em seu casamento com Ciro Gomes.

“Parem de falar por mim. Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época. Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto”, escreveu Patricia.

Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto. — Patricia Pillar (@patriciapillar) August 29, 2022

3. Quem tenta obter vantagens a partir da história pessoal de uma mulher, desconsiderando o que ela mesma diz, está desrespeitando TODAS AS MULHERES. — Patricia Pillar (@patriciapillar) August 29, 2022

4. Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já derespeitadas por Bolsonaro, como a jornalista @veramagalhaes no debate na Band. — Patricia Pillar (@patriciapillar) August 29, 2022

Em 2002, durante uma entrevista, Ciro Gomes foi questionado sobre a atuação de Patricia Pillar em sua campanha pela presidência. Na ocasião, ele respondeu: “A minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental”.

No Twitter, a ex-esposa do político defendeu firmemente o antigo companheiro. “A partir dessa entrevista, adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que nunca aconteceu. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa sofrerá as devidas medidas judiciais. Quem tenta obter vantagens a partir da história pessoal de uma mulher, desconsiderando o que ela mesma diz, está desrespeitando todas as mulheres. Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já desrespeitadas por Bolsonaro, como a jornalista Vera Magalhães no debate na Band”, completou a atriz, referindo-se às falas machistas do presidente contra a apresentadora da TV Cultura, também durante o debate.

