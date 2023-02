Pamela Anderson retoma controle de sua história em documentário da Netflix

Em fevereiro do ano passado, a série Pam & Tommy, do Star+, reviveu o vazamento da sex tape do baterista Tommy Lee e da atriz Pamela Anderson, que sacudiu o mundo das celebridades em 1995. Sem a participação do ex-casal, a produção incomodou a atriz, que viu uma das épocas mais conturbadas de sua vida voltar à tona nas telas sem o seu consentimento. Agora, um novo documentário produzido pela Netflix devolve à Pamela a narrativa da própria história, com a vantagem de não resumi-la ao caso polêmico.

Dirigido por Ryan White, Pamela Anderson, Uma História de Amor navega pela história da canadense, hoje aos 55 anos, mostrando a jornada turbulenta de uma jovem tímida do interior de Vancouver até se tornar símbolo sexual em Hollywood. A história, é, claro, não veio sem uma boa dose de sofrimento: molestada ainda pequena pela babá, foi estuprada aos 12 anos por um homem na casa dos 30. Desde então, desenvolveu barreiras em relação à própria sexualidade, com medo que alguém descobrisse sobre o que acreditava ser sua culpa. Já no início da vida adulta, depois de ficar famosa em propagandas, posou para a revista Playboy, o que, segundo ela, foi um passo para retomar o controle sobre o próprio corpo.

Com acesso aos diários da atriz e entrevistas com os dois filhos e os pais, o documentário mostra lados pouco explorados de Pamela, entre eles o ativismo pelos animais e causas sociais. Ela também reflete sobre a relação abusiva dos pais, que acabou desencadeando um ciclo quase compulsivo de relacionamentos tão intensos quanto breves — inclusive com Tommy Lee, que acabou preso por agredi-la.

A sextape surge depois na história, e o sentimento de vê-la vazada é comparada por ela ao estupro na infância, uma ferida patente ao longo de sua vida. O caso ainda serve de veículo para expor o machismo da época — enquanto Tommy foi pouco afetado pelo vazamento, tendo, inclusive, a imagem de bad boy do rock reforçada positivamente, Anderson viu sua carreira ser enterrada sem muita chance de retorno.

Confira o trailer:

