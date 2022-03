A absurda realidade da série ‘Pam & Tommy’

Em 1996, a internet era uma terra de ninguém sem regras (e, até certo ponto, ainda é hoje). Não por acaso, naquele ano, ela foi palco do primeiro grande vazamento de um vídeo íntimo envolvendo famosos. Os personagens não poderiam ser mais emblemáticos: a atriz e símbolo sexual Pamela Anderson e o ídolo do rock, baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee. Os desdobramentos do ruidoso caso definiriam as bases de como a Justiça atuaria em situações semelhantes no futuro. Infelizmente, na época, a maior prejudicada (talvez a única) foi a atriz que não conseguiu apoio nem da Justiça já que, segundo o tribunal, a recordista de capas da Playboy não mostrava no vídeo “nada do que as pessoas já não tinham visto”. Tal mentalidade absurda, felizmente, mudou nos dias de hoje. A cultura sexista e a popularização da internet são temas centrais da ótima série Pam & Tommy, disponível na plataforma Star+. Confira a seguir alguns detalhes bastante absurdos da trama e o que é real ou ficção entre eles.

O estranho início do relacionamento de Tommy Lee e Pamela Anderson

Na série, Pam (interpretada por Lily James) está em um clube com as amigas comemorando seu aniversário quando Tommy (Sebastian Stan) a vê e fica deslumbrado com sua beleza. Ele vai até à mesa da modelo e, sem dizer nada, lambe o rosto dela. Curiosamente, Pam gosta da atitude do roqueiro e repete o gesto no rosto da amiga que estava sentada ao lado. A estranha situação realmente aconteceu, embora na véspera de Ano Novo e não aniversário da atriz. De acordo com o livro de memórias de Tommy Lee, Tommyland, ele diz que estava em um bar chamado Sanctuary. “Eu entrei no camarote, onde ela estava, deslizei sobre o colo de suas amigas e forcei um espaço bem ao lado dela. Então, eu agarrei seu rosto e apenas lambi o lado dele, do queixo à têmpora”, afirmou. “Ela era tão bonita. Eu olhei para ela a noite toda, e ela olhou de volta.”

O casamento relâmpago em uma praia no México

Após a noitada no Réveillon, Pam viaja para Cancún, no México, a trabalho. Tommy vai atrás dela e liga para todos os hotéis da cidade até encontrá-la. Ele, então, a convida para mais uma noitada. No dia seguinte, eles decidem se casar em uma praia do balneário. Ele de bermuda e ela de biquíni branco. De fato, Tommy foi atrás da atriz no México e, sim, eles se casaram logo em seguida. Em suas memórias, Tommy diz que quando eles se encontraram no bar, estavam tímidos e envergonhados, mas à medida que a noite avançou eles ficaram mais próximos. Quatro dias depois, eles se casaram. Em vez de trocar anéis, o casal tatuou o nome um do outro em seus dedos anelares.

O disfarce de cachorro de Rand Gauthier para roubar o cofre

Rand Gauthier (Seth Rogen) havia sido contratado como marceneiro e eletricista para reformar um dos quartos da mansão de Tommy. Insatisfeito com o trabalho de Gauthier, Tommy demitiu o empreiteiro, não pagou pelo trabalho já realizado e impediu – apontando uma espingarda para ele – que Gauthier levasse as próprias ferramentas embora. Para se vingar, Gauthier decidiu roubar o cofre da casa do roqueiro. Na época, as câmeras de segurança eram bem menos precisas e o marceneiro invadiu o gramado da mansão com um tapete branco felpudo nas costas, imagem que seria confundida com a pelugem do cachorro do casal, da raça Old English Sheepdog. Por mais bizarro que pareça, Gauthier revelou em entrevistas que foi exatamente isso o que ele fez. Ele não esperava, porém, que dentro do cofre estivesse a fita de sexo do casal, com a qual ele buscou de todo jeito lucrar em seguida.

O monólogo de Tommy com o próprio pênis

Na série, depois de, finalmente, dormir com Pamela Anderson, Tommy Lee faz um longo monólogo com seu pênis dizendo que havia descoberto a mulher de sua vida. O órgão sexual, animado, responde dizendo que achava um absurdo ele abrir mão de todas as mulheres do mundo. Segundo a biografia de Tommy Lee, ele de fato conversou com o próprio pênis — mas, não, o dito cujo nunca lhe respondeu.

O casamento de Rand Gauthier com uma atriz pornô

Após ter acesso ao vídeo íntimo de Tommy e Pam, Rand Gauthier procura um diretor de filmes pornôs para tentar divulgar as imagens no mercado. Posteriormente, descobrimos que a ligação de Gauthier com o mundo dos filmes adultos começou quando ele conheceu Erica, uma atriz pornô para quem ele prestou serviços de bombeiro hidráulico. Mais tarde, ele se casou com ela e até fez uma ponta num filme. Na vida real, a ligação de Gauthier com o pornô foi ainda mais intensa. Ele construiu sets para os estúdios e namorou outras atrizes também.