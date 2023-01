Ousada e pansexual: a Velma do ‘Scooby-Doo’ ganha versão adulta na HBO Max

As chamadas “histórias de origem” costumam ser sobre homens privilegiados lidando com o peso de novas responsabilidades, ou, quando protagonizadas por mulheres, apresentam uma garota muito atraente que acabou ficando maluca. Mas esta é a justificativa da protagonista-título de Velma, série animada da HBO Max, para narrar sua trajetória: a de uma garota nerd, LGBT e descendente de indianos, que reuniu a afamada turminha de detetives conhecida em Scooby-Doo. Apesar de retratar os personagens como adolescentes na fase escolar, a produção não é destinada ao público infantil, muito pelo contrário. A nova versão do clássico é adulta – e bastante ousada. Agora, Velma é a estrela, e surpreende com uma personalidade ácida e até um pouco malvada.

Em outubro do ano passado, um novo filme da franquia, Scooby Doo! Gostosuras ou Travessuras, finalmente respondeu às especulações dos fãs sobre a sexualidade de Velma: a personagem é, sim, lésbica. Nos dois primeiros episódios da nova série, já disponíveis na plataforma, o roteiro afirma com contundência a identidade LGBT de sua protagonista – e algumas cenas parecem sugerir que Velma possa ser, na verdade, bissexual ou pansexual. A preocupação com a diversidade não para por aí: Norville, o Salsicha, é um rapaz negro, e Daphne é uma ruiva asiática adotada por duas mulheres. Fred segue como o garoto loiro-padrão, caçoado justamente pelo estereótipo. Dessa vez, o cachorro falante fica de fora do desenho – ordens da Warner Bros., segundo os produtores.

A criadora de Velma, que também dubla a personagem no idioma original, é Mindy Kaling, atriz americana filha de indianos, que reflete na personagem suas raízes. Mindy divide o projeto com Charles Grandy, com quem trabalhou nos roteiros em The Office. A premissa da trama envolve duas investigações paralelas: de um lado, um misterioso serial killer está matando alunos do colégio e removendo seus cérebros; do outro, Velma se dedica à procura por sua mãe, desaparecida quando ela era criança. Com design primoroso, essa reinvenção é recheada de conteúdo sexual, drogas, violência e discussões mais maduras. Ou seja, enquanto satiriza dramas adolescentes e aspectos gerais da cultura pop, também aborda questões familiares e descobertas sexuais típicas da juventude. É esperar para ver o desenrolar das aventuras um tanto quanto devassas dos detetives favoritos das telinhas.