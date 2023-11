Os planos da HBO para conter o compartilhamento de senhas no streaming

A batalha dos streamings contra o compartilhamento de senhas ganha cada vez mais adeptos. Questionado sobre o tema em uma conversa com a imprensa nessa quinta-feira, 2, em Nova York, o CEO da HBO e do Max, Casey Bloys, disse que o tópico “certamente está na lista de afazeres” da empresa. “Acho que todos os streamings estão pensando nisso”, completou ele.

Sem revelar detalhes sobre quando as mudanças devem acontecer, Bloys comparou a situação da HBO com a da concorrência, colocando a Netflix um passo à frente das demais. “A única vantagem que a Netflix tem em termos de compartilhamento de senhas é que eles são os pioneiros, então acho que eles têm um pouco mais de poder para reprimir o compartilhamento de senhas do que outros streamings”, disse ele.

A tática da Netflix de fiscalizar e cobrar pela divisão de assinaturas entre pessoas de residências diferentes começou em maio desse ano, e rendeu bons resultados: nos primeiros meses de mudança, a plataforma adicionou 5,9 milhões de assinaturas à sua base.

De olho na estratégia satisfatória, a Disney anunciou em agosto que seguiria o mesmo caminho, revelando novos planos para combater o compartilhamento de contas no Disney+. As mudanças passaram a valer essa semana em alguns países, como no Canadá, onde os usuários foram alertados com antecedência das mudanças. Agora, sabe-se que, em um futuro próximo, a HBO também deve abraçar a tendência.

Continua após a publicidade

Até as mudanças da Netflix, uma série se usuários da plataforma compartilhavam a assinatura com amigos e familiares. Visando reduzir essa situação e, é claro, aumentar a própria arrecadação, a netflix traçou uma estratégia para identificar quem estava usando a conta fora da residência. para isso, atrela o login dos usuários em dispositivos fixos, como nas televisões, à rede de wi-fi da residência.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial