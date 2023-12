Os números gritantes do cruzeiro de Neymar com subcelebridades

Projetado como uma grande festança, o cruzeiro do jogador Neymar Jr, o Ney em Alto Mar, foi vendido a valores exorbitantes, com cabines que chegaram a custar mais 30.000 reais. O evento, que acontece dentro de um navio MSC Preziosa, começou na última terça-feira, 26, e vai até esta sexta, 29 de dezembro, e conta com a presença de subcelebridades da música e da internet, além de apresentações musicais, de comédia stand-up e cassinos à disposição.

Com capacidade para 4.000 pessoas, a embarcação oferece três tipos de cabine: externa com varanda, externa com janela e interna sem janela. A festa começou a ser vendida com valores que variavam entre 5.160 e 7.260 reais por pessoa. No último lote, a cabine dupla interna custava 14.120 reais, e a cabine quádrupla com varanda saía pela bagatela de 30.240 reais. De acordo com a organização do cruzeiro, todas as cabines esgotaram. O navio saiu de Santos, no litoral paulista, teve uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro, e amanhã retornará para o porto santista.

O MSC Preziosa também tem um simulador de Fórmula 1, um tobogã gigante, piscinas com bordas infinitas, além de salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e um corredor de fotos do Neymar. O pacote do cruzeiro incluía quase 30 shows, cinco refeições por dia e serviço 24 horas. As bebidas alcoólicas não estavam inclusas em nenhum pacote.

Na lista de apresentações constam artistas como Péricles, Belo e MC Guimê. Já entre as subcelebridades estão personalidades como Gracyanne Barbosa, esposa de Belo, a ex-participante de A Fazenda Deolane Bezerra, a influenciadora digital Virgínia Fonseca e seu marido, o sertanejo Zé Felipe, filho de Leonardo.

