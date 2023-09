Os ataques a Bruno de Luca após acidente de Kayky Brito: ‘Amigo da onça’

Amigo que estava com Kayky Brito pouco antes do ator ser atropelado no Rio de Janeiro, o apresentador Bruno de Luca tem recebido inúmeras críticas e ataques nas redes sociais por causa da divulgação de imagens de câmaras de segurança que mostram que de Luca foi embora após um carro atingir Brito na rua em frente do quiosque em que os dois amigos estavam bebendo na Barra da Tijuca. Para tentar frear as mensagens negativas, o apresentador do Multishow até bloqueou a seção de comentários de suas publicações mais recentes, entretanto, internautas encontraram posts em que é possível comentar. “Você foi nisso alcoolizado? Porque só assim que você tem coragem de fazer as coisas, né”, escreveu Luciana Antunes Carvalho em um vídeo de de Luca em uma montanha-russa. “Amigo da onça”, acusou Amanda Pontelo. “Será que se fosse você o atropelado, o Kayky te abandonaria também?”, questionou Abrão Mahmoud. “Amigo como você, precisa nem de inimigo”, disse Vinícius Britto. “Que seu amigo sobreviva, para ele ver quem é você”, desejou Renata da Cunha.

No dia 2 de setembro, Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado ao atravessar a rua sem olhar. Atualmente, ele está internado Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 13, a equipe médica responsável por seu tratamento divulgou que Brito respira sem ajuda de aparelhos e está sem sedação.

