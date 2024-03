Onde e como assistir ao Lollapalooza 2024 ao vivo na TV e no streaming

O Lollapalooza 2024 será transmitido ao vivo nos canais Multishow e Bis, na TV por assinatura, e no streaming pelo Globoplay. O festival de música acontece no Autódromo de Interlagos a partir desta sexta-feira, 22, e vai até domingo, 24.

A partir das 14h30, os assinantes do pacote Globoplay + Canais ao vivo poderão acompanhar as apresentações que acontecem nos palcos Budweiser (principal) e Samsung Galaxy pelo canal Multishow dentro da plataforma da Globo. Já os palcos Perry’s by Johniee Walker e Alternativo serão exibidos no Bis.

Os assinantes somente do Globoplay poderão assistir ao sinal extra do Bis e do Multishow, mas este último exibe apenas as três primeiras músicas de cada atração. A Globo também mostrará um compilado de melhores momentos na TV aberta, durante inserções ao longo da programação com apresentação de Kenya Sade e Thiago Oliveira.

Entre as principais atrações de sexta-feira estão Blink-182, Arcade Fire, The Offspring e Diplo. No sábado, 23, Kings of Leon e Thirty Seconds to Mars são as bandas mais desejadas. E o festival encerra com as aguardadas apresentações de SZA e Sam Smith.

