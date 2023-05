O surpreendente ibope do ‘Programa Silvio Santos’ com Patricia Abravanel

Comandado por Patricia Abravanel, o Programa Silvio Santos conquistou seu melhor ibope no ano neste domingo, 21, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA. Com quatro horas de duração, das 20h à 0h, a atração registrou uma média de 7,6 pontos e 14,0% de share (total de televisores ligados na região paulista durante o programa) de audiência na Grande São Paulo, além de um pico impressionante de 9,3 pontos — número raro para os padrões da emissora nos últimos anos. Com o desempenho, o dominical alcançou a vice-liderança, perdendo apenas para a Globo, que marcou 16,9 pontos no confronto direto. Em terceiro lugar, a Record pontuou 6,5 pontos. O Programa Silvio Santos ficou em segundo lugar pela terceira semana seguida.

Patricia Abravanel assumiu o posto do pai, Senor Abravanel, oficialmente em março deste ano, mas vinha o substituindo há um ano. O dono do SBT passou a ficar mais recluso durante a pandemia e depois foi afastado em algumas ocasiões por problemas de saúde. Filha número 4 de Silvio Santos, Patricia conseguiu superar a rejeição inicial do público e vem construindo a própria forma de apresentar — sem imitações caricatas do patriarca. Com adição de novos quadros, como o Perua da Patricia, que consiste na titular entrevistando convidados, além da reforma de cenários, a apresentadora tem imprimido sua marca no programa que logo completará 60 anos.

