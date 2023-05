O show de atuação de Kieran Culkin na reta final de ‘Succession’

Diante de algumas das pessoas mais poderosas do mundo e de toda a sua família, Roman Roy, personagem vivido por Kieran Culkin em Succession, entrou em colapso no velório do pai, o implacável Logan (Brian Cox). Sem conseguir ler as próprias anotações de sua homenagem ao patriarca, ele engasga, treme e empaca ao olhar o caixão. “Ele está ali dentro? Tirem ele dali!”, diz aos irmãos, aos prantos. A cena impactante se soma à muitas outras protagonizadas por Culkin nesta quarta e última temporada da série de sucesso da HBO – e o coloca como um franco favorito aos troféus que o elenco promete abocanhar nas próximas premiações.

Em entrevista à revista americana Vanity Fair, o ator destrinchou os bastidores do velório, feito sem ensaio prévio dos atores e filmado de uma só vez. “Fizemos tudo no primeiro take, o funeral completo. Eram quatro câmeras posicionadas entre ângulos abertos e closes pegando nossa reação”, disse Culkin. Segundo ele, o diretor do episódio, Mark Mylod, anunciou antes da gravação ao amplo grupo presente: “Vamos fazer assim, vamos rodar a sequência toda de uma só vez. É uma sequência que vai tomar boa parte do episódio, faremos em um take e sem ensaio. E provavelmente muito do que for gravado é de fato o que vai ao ar” — outros takes foram feitos, mas, segundo Culkin, foi realmente a primeira tentativa que foi majoritariamente usada. Culkin conta que estava aterrorizado, especialmente por ser uma cena com tantas pessoas envolvidas. “Tinham muitos atores de apoio lá que eu não conhecia”, diz. A pressão, ao que tudo indica, ajudou e muito a tornar a cena ainda mais tensa e pungente do que ela já era no roteiro.

Irmão de Macaulay Culkin, Kieran conseguiu se desvencilhar de vez da sombra do ex-astro-mirim – mas sua carreira não foi pautada por isso. Aliás, ele quase abandonou os planos de ser ator. Filho de um pai abusivo (tal qual na ficção) e assustado com os excesso da fama que quase destruíram o irmão, Kieran ficou afastado das câmeras por quase dez anos, em um hiato que lhe permitiu passagens pelo teatro – uma experiência que hoje o coloca lado a lado com um elenco afiadíssimo, muitos deles aclamados nos palcos de Nova York e de Londres.

Quando aceitou fazer um teste para Succession, o ator recebeu o papel do primo Greg (hoje interpretado por Nicholas Braun). Culkin não se identificou com o papel e pediu para interpretar Roman – teste que conquistou de cara os produtores da série.

Na reta final da produção, que vai exibir seu último episódio no próximo domingo, 28, Culkin vem brilhando em cenas de alta intensidade dramática. Antes da fatídica cena do velório, o ator chamou a atenção nos altos e baixos do luto do personagem com a morte do pai. Entre elas, está a cena na qual discute no alto de uma montanha com Matsson, personagem de Alexander Skarsgård, que está tentando comprar o império midiático deixado por Logan Roy. Se ainda não se sabe quem vai levar a melhor nessa disputa ao fim da série, uma certeza pode ser cravada: Kieran Culkin sai maior do que entrou em Succession – e com louvor.