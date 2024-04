O recorde conquistado por Grey’s Anatomy com renovação de temporada

Grey’s Anatomy foi renovada para sua 21ª temporada pela emissora norte-americana ABC. Sucesso de audiência, a produção estreou originalmente em março de 2005 e detém o recorde de série médica mais longa da história. “A lealdade e o amor dos fãs de Grey’s Anatomy nos impulsionaram para uma histórica 21ª temporada, e eu não poderia estar mais grata”, disse Shonda Rhimes, criadora e produtora-executiva da série, em nota divulgada pela Variety. “A narrativa de Meg Marinis [atual showrunner da série] é um presente que continua a manter a produção vibrante, atraente e viva, e mal posso esperar para ver o que ela tem reservado para a próxima temporada”, concluiu.

Rhimes deixou o comando criativo de Grey’s Anatomy em 2017 para se dedicar a outros projetos. Ela é responsável por algumas das séries de maior popularidade dos últimos anos, como How To Get Away With Murder, Scandal e Bridgerton.

Ellen Pompeo, que por 18 anos interpretou a protagonista Meredith Grey, segue afastada do elenco regular. A personagem teve sua despedida na 19ª temporada do programa e agora faz apenas narrações dos episódios e aparições esporádicas.

A 20ª temporada de Grey’s Anatomy está atualmente em exibição nos Estados Unidos pelo canal ABC. A produção estreou no dia 27 de março de 2005 e conta com episódios semanais. No Brasil, ainda não há previsão de estreia da atual temporada, mas as 19 anteriores estão disponíveis no Star+.

