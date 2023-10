O que está por trás do fenômeno do reality ‘Largados e Pelados’

Atualizado em 24 out 2023, 18h58 - Publicado em 25 out 2023, 09h00

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 24 out 2023, 18h58 - Publicado em 25 out 2023, 09h00

Reality de sobrevivência com participantes nus, o Largados e Pelados (Naked and Afraid) completa dez anos no ar na Discovery em novembro, sendo a atração mais sintonizada do canal na TV paga na América Latina. O programa se tornou um fenômeno curioso ao colocar pessoas comuns tentando viver no meio de florestas sem qualquer vestimenta e contando com ferramentas básicas para conseguir comida, fazer fogo e dormir em ambientes inóspitos. De acordo com um estudo feito pela Discovery com o público de Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile e Peru, e obtido com exclusividade por VEJA, o sucesso por trás do formato, segundo quase metade dos espectadores (43% dos entrevistados), é o interesse por habilidades de sobrevivência.

De acordo com o estudo feito pela Nequest em agosto. O programa tem um público engajado na faixa entre 18 e 34 anos, sendo a maior parte masculina. Dos entrevistados, 38% disseram que optam por assistir o programa sozinho, enquanto 31% preferem acompanhar ao lado de um parceiro. Além do interesse pela sobrevivência, 41% gostam de observar a natureza humana e sua reação em contextos de alta pressão; 40% acham interessante o entretenimento produzido em ambientes hostis e o estresse que essas situações extremas despertam nas pessoas; e 39% buscam divertimento nos desafios proporcionados em Largados e Pelados.

Em 5 de novembro, a Discovery lançará Largados e Pelados: A Competição, nova edição que elevará o nível da dificuldade para doze participantes marcantes das antigas temporadas. Agora, eles terão que buscar as ferramentas para sobreviver — antes, os participantes podiam levar um utensílio, como uma faca — na disputa por um prêmio de 100.000 dólares (cerca de 500.000 reais). O reality foi gravado no deserto árido de Oribi, na África do Sul. Dessa vez, os participantes enfrentarão 45 dias de adversidade, sendo 21 deles em dupla com um desconhecido. Se alguém desistir nessa primeira fase — em que é preciso conseguir suprimentos, fazer fogo e encontrar abrigo –, a dupla correspondente está automaticamente eliminada. Na segunda parte da competição, quem restar enfrentará uma dinâmica em grupo, competindo com e contra seus companheiros de equipe.