O que a separação de Deborah Secco diz sobre a era da exposição

Juntos desde de 2015 e pais de Maria Flor, de 8 anos, Deborah Secco e Hugo Moura estão se separando. Recentemente, a atriz esteve no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e falou de aspectos de sua vida íntima, como detalhes gráficos sobre suas preferências sexuais peculiares. Com a notícia do término, as redes sociais já estão repletas de comentários apontando a super exposição como motivo do rompimento — algo que não é confirmado pelo ex-casal. Como mulher bem-resolvida em pleno 2024, Deborah tem total direito de falar sobre sua própria vida e expor sua intimidade se assim desejar. Infelizmente, como figura pública, a atriz enfrenta agora o escrutínio do público viciado em julgar terceiros e precisará de paciência para lidar com o término e com os críticos.

Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?! — Deborah Secco (@dedesecco) April 4, 2024

