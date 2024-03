O Problema dos 3 Corpos: três pontos para entender a série da Netflix

Novo fenômeno da Netflix, O Problema dos Três Corpos tem uma trama complexa e desafiadora até mesmo para os experientes amantes de ficção científica. A história começa em 1966, no auge do fervor destrutivo da Revolução Cultural na China comunista, quando a astrofísica Ye Wenjie (Zine Tseng) vê seu pai, um professor da mesma área, ser espancado até a morte por jovens revolucionários e críticos às teorias de Albert Einstein. Depois, a jovem é recrutada para um projeto secreto de contato com forças extraterrestres e, ao conseguir falar com uma raça inteligente chamada San Ti e tomada pela descrença na humanidade, ela toma a decisão drástica de pedir para que os ETs venham dominar a Terra — e isso afeta a sociedade quase sessenta anos depois.

Ao longo dos oito episódios da produção criada por David Benioff, D.B. Weiss (dupla de Game of Thrones) e Alexander Woo (True Blood), a trama lança luz sobre um fenômeno maior do entretenimento: a ascensão de uma nova ficção científica produzida na China. A história é baseada na obra homônima de Cixin Liu, criador do intrincado O Problema dos Três Corpos (2008) e dos dois livros que completam a saga até agora, A Floresta Sombria e O Fim da Morte, e VEJA três elementos para entender melhor a série. Confira:

A inspiração da série

Inspirado por clássicos como Guerra dos Mundos (1897), do inglês H.G. Wells, Cixin Liu criou uma trama baseada na ideia de um conflito iminente entre os humanos e ETs decididos a dominar a Terra com sutileza, usando dilemas existencialistas e, principalmente, de uma base teórica engenhosa, que vai da mecânica quântica à inteligência artificial. O que está em xeque é a defesa do valor intrínseco da liberdade científica como guardiã, em última instância, da civilização.

Além da série, o que é o problema dos 3 corpos?

Bem resumidamente, o título se refere a um velho debate da física sobre a interação de forças gravitacionais de três ou mais objetos. Quando um terceiro corpo se junta a dois que estão na órbita um do outro, isso gera uma rotação imprevisível e caótica. Na série e na vida real, o dilema dos cientistas é encontrar uma solução para este problema — descoberto por Isaac Newton no século XVII.

Qual a relação de Ye com os San Ti

Após pedir para os San Ti dominarem a Terra, Ye (Zine Tseng/Rosalind Chao) teve uma filha com Mike Evans ( Ben Schnetzer/Jonathan Pryce), Vera (Vedette Lim), que também se tornou uma física brilhante. Vera se suicida logo no começo da série, mas, antes disso, havia recrutado cinco jovens brilhantes da área: Auggie (Eiza González), Saul (Jovan Adepo), Jin (Jess Hong), Will (Alex Sharp) e Jack (John Bradley). O grupo é encarregado de impedir a dominação os aliens, sem saber que foi a própria Ye que passou a atuar às escondidas como líder de uma seita que está disposta a colaborar com os extraterrestres.

