‘O Problema dos 3 Corpos’: o que esperar do futuro da série

Recém-chegada à Netflix, a épica ficção científica O Problema dos 3 Corpos carregava o fardo de ser a nova empreitada dos roteiristas David Benioff e D. B. Weiss pouco tempo depois do fim de Game of Thrones, fantasia televisiva de maior sucesso do século. As altas expectativas, entretanto, não parecem ter manchado a recepção do seriado, que vem fomentando discussões tanto sobre sua narrativa complexa quanto sobre o mundo real. Maratonados os 8 episódios da primeira temporada, então, centenas de fãs já clamam nas redes sociais por uma nova leva, ainda não confirmada pela Netflix. A depender dos criadores, porém, continuar a história é essencial.

Em entrevista ao portal GamesRadar+, o showrunner Alexander Woo reforçou a inspiração dos roteiros na trilogia literária homônima de Cixin Liu, e afirmou que, como “os livros vão ficando progressivamente mais longos”, a adaptação teria que ocupar mais de três temporadas: “Temos ideias muito fortes sobre os rumos da segunda temporada, e planos mais difusos sobre o futuro além disso — mas queremos chegar ao fim da história, dure quanto durar”. Já Weiss elucidou que novos episódios estão em pré-produção mesmo sem a confirmação da Netflix, “porque, se tivermos o aval, temos que correr para entregar o produto em um período razoável. Algo assim toma muito tempo”.

Apesar da aparente boa repercussão, algo que pode prejudicar as chances da série é seu alto orçamento — que chega a aproximadamente 160 milhões de dólares. Para decidir sobre sua programação, a Netflix costuma analisar números de audiência confidenciais, descartando investimentos que demonstrem pouca longevidade do interesse público.

Em O Problema dos 3 Corpos, os eventos brutais da Revolução Cultural chinesa desencadeiam um efeito dominó que leva à confirmação de que, em alguns séculos, uma invasão alienígena pretende subordinar a vida terrestre. Misturando ficção histórica com uma base científica minuciosa, o enredo proporciona a adrenalina esperada de sua escala, mas também surpreende com apontamentos sobre fanatismo, censura e violências fincadas no cotidiano. Segundo David Benioff, “o segundo livro é muito melhor que o primeiro, e o terceiro explodiu minha mente. Se sobrevivermos, estaremos em um bom caminho. As circunstâncias se agravam e queremos gravar uma cena que, se acontecer, será como quando fizemos o ‘casamento vermelho’ em Game of Thrones”.

