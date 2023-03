O papel de destaque que Priscilla Alcântara terá em nova novela da Globo

Priscilla Alcântara fará sua estreia como atriz em uma novela em Amor Perfeito, próximo folhetim das 18h da Globo. A apresentadora está em alta na emissora. Após vencer a primeira temporada do The Masked Singer, apresentado por Ivete Sangalo, foi contratada para ser repórter/apresentadora dos bastidores do reality show a partir do segundo ano do programa. Agora, a ex-Bom Dia e Cia, do SBT, ganha seu primeiro destaque na dramaturgia da emissora e com responsabilidade: interpretará Carmen Miranda (1909-1955) na novela substituta de Mar do Sertão. A artista revelou a novidade e um dos figurinos da personagem em uma publicação feita no Instagram:

Amor Perfeito é inspirada no livro Marcelino Pão e Vinho, escrito por José María Sánchez-Silva em 1953 e que virou filme em 1955. No folhetim de Duca Rachid, Camila Queiroz interpretará a protagonista Maria Elisa, a Marê. A jovem conhecerá o médico Orlando (Diogo Almeida), se apaixonará e ficará grávida. Entretanto, a mocinha será acusada de matar o próprio pai pela madrasta, Gilda (Mariana Ximenes), e ficará anos na cadeia. Com isso, seu filho vai parar em um mosteiro, onde será criado por frades.