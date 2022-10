O número ínfimo de celebridades que conseguiu se eleger em 2022

Atualizado em 3 out 2022, 11h28 - Publicado em 3 out 2022, 11h26

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 3 out 2022, 11h28 - Publicado em 3 out 2022, 11h26

Nas eleições de 2022, muitas celebridades disputaram uma vaga nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, mas poucas conseguiram de fato os votos almejados. Apenas cinco famosos foram eleitos. São eles: o jogador Romário, senador reeleito pelo Rio de Janeiro; o ex-ator e ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro Mario Frias; o humorista Tiririca, que será deputado federal por São Paulo pela quarta vez, mas com apenas 71.000 votos, um número inexpressivo se comparado com o 1,3 milhão que recebera em 2010; Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, que virou deputado estadual também pelo Rio de Janeiro; e a cantora Leci Brandão ocupará uma vaga de deputada estadual por São Paulo.

Entre as celebridades derrotadas estão os atores Marcos Frota (que não conseguiu se reeleger deputado estadual), Felipe Folgosi, Lucélia Santos, Mario Gomes, André Gonçalves; a apresentadora Antonia Fontenelle; os ex-BBBs Adrilles Jorge (comentarista da Jovem Pan), Ariadna Arantes e Marcos Harter; a ex-paquita de Xuxa Andrea Sorvetão; o cantor Carlinhos Aguiar e a ex-loira do Tchan Silmara Miranda.