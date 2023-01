O novo vexame histórico de ‘Travessia’ na virada de ano

Com dificuldade para conquistar a audiência, Travessia amargou um novo marco vexatório: o pior ibope de uma novela das 9 da Globo da história. No sábado 31, o folhetim escrito por Glória Perez registrou míseros 14,5 pontos de ibope na Grande São Paulo, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA. A tradicional queima de fogos deu mais audiência do que Travessia, marcando 14,7 pontos. Na semana anterior, na noite de Natal, a trama havia registrado 14,7 pontos, e agora conseguiu bater o próprio recorde negativo. Antes da história protagonizada por Lucy Alves, Chay Suede e Jade Picon, a pior audiência de uma novela das 9 era de O Sétimo Guardião, que marcara 15,2 pontos em 24 de dezembro de 2018.

Na virada de ano, a Globo ainda registrou 16,1 pontos com o Jornal Nacional e 15,3 com o último pronunciamento oficial do governo de Jair Bolsonaro, feito pelo então vice-presidente, Hamilton Mourão.