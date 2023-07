O novo problemão da Globo com a volta de Patrícia Poeta ao ‘Encontro’

Patrícia Poeta voltará de férias na próxima segunda-feira, 17, retomando o comando do Encontro com Patrícia Poeta — agora, sem Manoel Soares, demitido da Globo no final de junho. Após meses de desencontros entre os apresentadores, com climões e interrupções da titular ao colega ao vivo, a emissora pensava ter conseguido encerrar a guerra fria com a saída de Soares, entretanto, terá que lidar com outro problema: a grande aceitação do público com as substitutas carismáticas Tati Machado e Valéria Almeida.

Segundo dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, as duas semanas com Tati e Valéria na apresentação fizeram a audiência do Encontro crescer ligeiramente. Na Grande São Paulo, o programa teve uma média de 7,3 pontos de ibope entre os dias 3 e 13 de julho. Já entre os dias 19 e 29 de junho, ainda sob o comando de Patrícia e Manoel, a atração havia registrado 6,8 pontos.

Sobre a desenvoltura das substitutas, o público também parece ter sentido uma diferença positiva, já que ambas não se interrompiam e demonstram sinergia no palco, dividindo os assuntos com fluidez. Agora que Patrícia Poeta retornará ao programa e terá Tati e Valéria como apoio, será como um teste de fogo para a apresentadora tentar provar que o problema era a presença de seu antigo colega de trabalho — algo que a própria Globo torce para acontecer, ou se verá em uma cruzada novamente, sendo cobrada por telespectadores.

